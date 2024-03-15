Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, почему Путин решил проголосовать на выборах онлайн

Песков: Путин проголосовал онлайн, потому что это просто очень удобно

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента России, потому что это удобно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

«Это просто очень удобно», — сказал пресс-секретарь.

До этого Кремль опубликовал видео, как Путин заходит в кабинет, садится за компьютер, делает клики мышкой, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!». За кого он проголосовал, неизвестно.

Онлайн проголосовал и столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) увеличивается явка, а это, в свою очередь, «обеспечивает реальную демократию».

До этого сообщалось, что более двух миллионов москвичей проголосовали за семь часов с начала голосования. При этом электронно свой голос отдали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей.

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами