Песков рассказал, почему Путин решил проголосовать на выборах онлайн

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента России, потому что это удобно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

«Это просто очень удобно», — сказал пресс-секретарь.

До этого Кремль опубликовал видео, как Путин заходит в кабинет, садится за компьютер, делает клики мышкой, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!». За кого он проголосовал, неизвестно.

Онлайн проголосовал и столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) увеличивается явка, а это, в свою очередь, «обеспечивает реальную демократию».

До этого сообщалось, что более двух миллионов москвичей проголосовали за семь часов с начала голосования. При этом электронно свой голос отдали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей.

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.