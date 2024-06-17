Депутаты из Грузии не получали уведомления о санкциях США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что депутаты партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» не получили сообщения о том, что США ввели против них санкции после принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты Америки ввели так называемые визовые ограничения. Эти визовые ограничения были введены, на самом деле, без указания фамилий. Мы перепроверили, по сей день ни один поддержавший закон об иноагентах депутат не получал уведомления о введении визового ограничения», — заявил Кобахидзе.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольстве США в Ереване призывали проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время американская дипмиссия в Тбилиси поддерживала беспорядки в Грузии. Она отметила, что это является наглядной иллюстрацией якобы основанного на правилах миропорядка, где Соединенные Штаты «мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые «правила» под себя».

5 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обычным предательством» выступление представителей грузинской оппозиции в конгрессе США касаемо недавно принятого закона об иностранных агентах. Политический аналитик Гиа Абашидзе в свою очередь отметил, что «в реальности в конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

Ранее Путин назвал изменчивыми действующие правила миропорядка.