Названы даты визита Путина в КНДР и Вьетнам

Президент России Владимир Путин посетит с дружественным визитом Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня. Официальную информацию о визитах российского лидера сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению Председателя КНДР Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», — сообщили в Кремле.

После Пхеньяна, Путин отправится во вьетнамскую столицу Ханой, где пройдут переговоры российского лидера и президента Вьетнама То Лама. Также анонсированы встречи с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном, а также генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

До этого директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что готовящийся визит Владимира Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.