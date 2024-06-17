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Названы даты визита Путина в КНДР и Вьетнам

В Кремле сообщили, что Путин посетит КНДР 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин посетит с дружественным визитом Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня. Официальную информацию о визитах российского лидера сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению Председателя КНДР Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», — сообщили в Кремле.

После Пхеньяна, Путин отправится во вьетнамскую столицу Ханой, где пройдут переговоры российского лидера и президента Вьетнама То Лама. Также анонсированы встречи с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном, а также генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

До этого директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что готовящийся визит Владимира Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

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