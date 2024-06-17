Стало известно, когда первые украинские пилоты F-16 закончат обучение во Франции

Французские военные собираются за два года обучить 26 пилотов из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что часть летчиков будут готовы завершить обучение уже в сентябре 2024 года. В настоящее время во Франции тренируются 10 украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на реальные F-16.

Уточняется, что сроки обучения пилотов французская сторона решила сократить с полутора лет до шести месяцев.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях. В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления ее войск.

Ранее во Франции назвали предложение РФ о мире на Украине своевременным.