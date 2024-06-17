Суд продлил срок содержания под стражей экс-чиновника Минсельхоза, скрывавшегося 12 лет

Советский суд Липецка продлил срок содержания под стражей бывшего главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что постановление об избрании меры пресечения для Донских было вынесено судом 17 мая. Тогда бывшего чиновника арестовали на месяц.

По данным агентства, суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника до 15 сентября и удовлетворил его.

«Донских находится в сизо в Липецке», — говорится в сообщении.

Донских в течение 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Его задержали в Истринском районе Московской области, где он все это время проживал.

Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах.

Ранее Донских говорил, что не знает, за что его разыскивали в течение 12 лет.