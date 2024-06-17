В Башкирии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и борсетки

В Башкирии двое молодых людей напали на пожилого мужчину и украли у него телефон и борсетку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Благовещенске, когда 69-летний пенсионер, страдающий от проблем с сердцем, шел в гости к дочери. Со спины на него набросились двое молодых людей в возрасте 15 и 18 лет, которые повалили его на землю и стали пинать по голове.

После этого агрессоры выхватили телефон и борсетку пенсионера, а затем скрылись. Избитый пенсионер смог дойти до дочери, которая отвезла его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

Отмечается, что в больнице оказался еще один мужчина, который также пострадал от побоев. Предположительно, на него напали те же самые молодые люди.

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