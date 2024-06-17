В Хабаровске осудили гражданина России за призывы к терроризму

Первый восточный окружной военный суд в городе Хабаровск признал виновным жителя столицы Хакасии, города Абакан, обвиненного в распространении призывов к осуществлению террористических актов на территории России. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следствием и судом установлено, в январе 2023 года подсудимый, являясь сторонником украинской националистической организации, находясь в городе Абакан, разместил в мессенджере текстовые публикации с призывами к участию в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, оказанию ей содействия и поддержки», — сообщили в пресс-службе СК.

Уточняется, что 18-летний осужденный, находясь в городе Новороссийск, создал организованную группу единомышленников для совершения преступлений.

До этого стало известно, что семьи террористов из ростовского СИЗО не получат их тела.

Ранее сообщалось, что сотрудников СИЗО в Ростове проверят на связь с террористами.