Воздушная тревога объявлена на Украине

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины днем 17 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены с 13:42 звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях Украины.

Утром 17 июня сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, пострадали газопровод и автомобиль.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в украинском Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.