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В канцелярия Нетаньяху заявили, что новая позиция ХАМАС по заложникам нереалистична

Канцелярия Нетаньяху: новая позиция ХАМАС по сделке с заложниками нереалистична

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что позиция радикального движения ХАМАС по соглашению об освобождении заложников является нереалистичной. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению канцелярии премьер-министра, ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. 15 марта обновленная информация по этому вопросу будет передана военному кабинету и кабинету безопасности Израиля.

Ранее ХАМАС представил свою концепцию будущего соглашения о перемирии в секторе Газа посредникам в переговорах с Израилем.

До этого сообщалось, что ХАМАС согласился на перемирие с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией.

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