В канцелярия Нетаньяху заявили, что новая позиция ХАМАС по заложникам нереалистична

Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что позиция радикального движения ХАМАС по соглашению об освобождении заложников является нереалистичной. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению канцелярии премьер-министра, ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. 15 марта обновленная информация по этому вопросу будет передана военному кабинету и кабинету безопасности Израиля.

Ранее ХАМАС представил свою концепцию будущего соглашения о перемирии в секторе Газа посредникам в переговорах с Израилем.

До этого сообщалось, что ХАМАС согласился на перемирие с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией.