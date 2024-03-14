Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест. Об этом сообщила представитель УДГМ Мадара Пуке, ее слова приводит агентство «Sputnik.Латвия».

«Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, помимо которого нужно было предоставить результаты экзамена на знание латышского языка… 800 человек не ответили (на запрос властей о ВНЖ в стране. – прим. ред.). Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», — заявила она.

До этого министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявлял, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится. Он отметил, что решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что «Латвия может продолжить начатые действия».

Ранее посольство России в Латвии осудило решение КС республики о депортации россиян.