Посольство России в Латвии осудило решение КС республики о депортации россиян

Посольство России в Латвии выразило разочарование решением Конституционного суда республики о возможности депортации из страны граждан РФ за незнание латышского языка. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Судебная власть в ЛР, призванная быть независимой и беспристрастной, сегодня публично расписалась в своем безоговорочном служении конъюнктурным интересам нынешней правящей верхушки Латвии, которая в стремлении «насолить» России не гнушается чинить расправу над пожилыми людьми — обладателями российских паспортов», — говорится в публикации.

Принятое Конституционным судом Латвии решение названо в заявлении «антигуманным и бесчеловечным».

15 февраля Конституционный суд Латвии признал законной меру о депортации имеющих вид на жительство в республике россиян, не сдавших экзамен на знание латышского языка.

В тот же день в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами: их будут конфисковывать.

Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского военного пенсионера, сочтя его «угрозой нацбезопасности».