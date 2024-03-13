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Размер оборонного бюджета Дании достигнет 2,4% от ВВП

Премьер Фредериксен: Дания потратит 2,4% от ВВП на оборону в 2024 и 2025 годах

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Ludovic Marin/AP

Дания намерена потратить в 2024 и 2025 годах 2,4% от ВВП, при этом королевство стремится «избежать войны». С таким заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге, который транслировался датской радиостанцией DR.

«Дании необходимо потратить 2,4% ВВП на свою оборону в этом и следующем году… Мы намерены избежать войны», — подчеркнула Фредериксен.

По словам главы датского кабмина, государство не должно полагаться на защиту со стороны третьих стран, в этой связи траты на обороны являются оправданными для Дании.

До этого президент Польши Анджей Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил журналистам, что такое предложение адресовано России, чтобы показать, на что способен Североатлантический альянс.

6 марта агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонных расходов в 2025 финансовом году на 1%, почти до $850 млрд.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Украина давно стала банкротом.

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