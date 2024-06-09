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Стало известно, чем закончилась дуэль российского БТР и украинской БМП Bradley

ANNA-News: экипаж БТР-82А после дуэли с Bradley ВСУ выжил и высадил десант

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Алексей Майшев/РИА Новости

Экипаж российского бронетранспортера БТР-82А, который принял участие в дуэли с украинской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley (производство США) около поселка Сокол в Донецкой народной республике, выполнил боевую задачу, выжил и высадил десант. Об этом пишет ANNA-News.

«Нашему БТРу тоже досталось: по нему несколько раз попали из 25-миллиметровки «Бушмастер. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до поселка и высадил десант», — сообщает агентство.

По данным военкоров, российские войска установили контроль над поселком, и Bradley больше не возвращался. Позже эта украинская БМП была уничтожена в результате артиллерийского удара.

Эксперты агентства считают, что экипаж БТР-82А выбрал правильную тактику, решившись на лобовую схватку с противником. Если бы водитель бронетранспортера остановился и начал сдавать назад, то БМП Bradley, обладающая более крепкой броней и точной пушкой, смогла бы уничтожить российскую технику вместе с десантом, отмечается в разборе.

До этого стало известно, что российские подразделения группировки «Центр» уничтожили танк M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь» на Авдеевском направлении.

Ранее уральская компания пообещала 15 миллионов за первый сбитый самолет F-16 ВСУ.

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