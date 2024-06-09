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Додон допустил махинации на выборах со стороны Санду

Додон: Санду не сможет честно выиграть выборы и пойдет на махинации за рубежом

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Yoan Valat/Reuters

Нынешний молдавский лидер Майя Санду не сможет честно выиграть президентские выборы в Молдавии, поэтому может организовать махинации за границей, заявил бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

Политик напомнил, что в этом году в Молдавии пройдут президентские выборы, а в следующем — парламентские. Причем первые, несомненно, окажут влияние на вторые, отметил он.

По словам Додона, опросы показывают, что у Майи Санду большой антирейтинг: более 55-60% населения страны готовы голосовать против нее. Таким образом, оппозиция должна победить во втором туре, считает лидер Партии социалистов.

«Нынешний президент не может выиграть честно эти выборы... Она может выиграть только за счет махинаций за рубежом», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах в Молдавии предстоящей осенью. Он уточнил, что это станет возможным при условии, если в стране не найдут единого кандидата от оппозиции.

До этого стало известно, что осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Что стоит на кону и как на ситуацию влияет приднестровский и украинский фактор, «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Ранее Додон уличил Санду в подготовке страны к войне.

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