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Названа причина взрыва в подмосковных Люберцах

Baza: жителей подмосковных Люберец напугала запущенная с земли пиротехника

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lubersicity/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Предварительной причиной взрыва в подмосковных Люберцах стала пиротехника. Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

«Судя по кадрам, это запущенная с земли пиротехника», — отметили в сообщении, уточнив, что тех, кто запускал фейерверки, разыскивает полиция.

До этого жители Люберец рассказали о яркой вспышке в небе и звуке взрыва в районе улицы Камова, где находится жилой комплекс «Самолет». Официальной информации по поводу случившегося пока нет.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитом системой противовоздушной обороны беспилотном летательном аппарате, обломки которого упали в микрорайоне Кучино в Балашихе. Позже стало известно, что при падении сбитого украинского беспилотника повреждения получил дом ученого-психолога Андрея Копьева.

Ранее жители Рязани рассказали о взрыве над городом.

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