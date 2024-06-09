В ХАМАС поступили угрозы, вынуждающие движение пойти на сделку

Катар и Египет по указанию американских властей пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС санкциями, если те не пойдут на сделку с Израилем о прекращении огня. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
В публикации уточнили, что за несговорчивость лидерам ХАМАС грозит арест, замораживание активов и другие рестрикции.
По данным издания, так администрация президента США Джо Байдена пробует разные способы уговорить ХАМАС пойти на сделку, которая требуется американскому лидеру в условиях «политического водоворота».
При этом, вопреки ожиданиям, в ХАМАС заявили, что не пойдут на сделку, которая не соответствует их условиям.
Накануне сторонники палестинского движения ХАМАС сообщили, что нескольких израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, не удалось спасти при операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат.
Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.