В ХАМАС поступили угрозы, вынуждающие движение пойти на сделку

Катар и Египет по указанию американских властей пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС санкциями, если те не пойдут на сделку с Израилем о прекращении огня. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

В публикации уточнили, что за несговорчивость лидерам ХАМАС грозит арест, замораживание активов и другие рестрикции.

По данным издания, так администрация президента США Джо Байдена пробует разные способы уговорить ХАМАС пойти на сделку, которая требуется американскому лидеру в условиях «политического водоворота».

При этом, вопреки ожиданиям, в ХАМАС заявили, что не пойдут на сделку, которая не соответствует их условиям.

Накануне сторонники палестинского движения ХАМАС сообщили, что нескольких израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, не удалось спасти при операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.