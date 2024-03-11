Экс-премьер Украины заявил, что Украина давно стала банкротом

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот», — подчеркнул он, добавив, что Киев является полностью неплатежеспособным.

В июле прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».

Позднее, в декабре, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина получила от западных государств $203 млрд, что превышает ее валовой внутренний продукт (ВВП) на $30 млрд. Из-за этого Киев фактически превратился в банкрота.

Ранее нацбанк Украины снял все ограничения по продаже наличной валюты.