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Экс-премьер Украины заявил, что Украина давно стала банкротом

Экс-премьер Украины Азаров признал, что страна давно является банкротом

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Ivan Sekretarev/AP

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот», — подчеркнул он, добавив, что Киев является полностью неплатежеспособным.

В июле прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».

Позднее, в декабре, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина получила от западных государств $203 млрд, что превышает ее валовой внутренний продукт (ВВП) на $30 млрд. Из-за этого Киев фактически превратился в банкрота.

Ранее нацбанк Украины снял все ограничения по продаже наличной валюты.

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