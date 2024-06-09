Стало известно, какая доля учебного времени приходится контрольные работы в школах РФ

Контрольные работы в некоторых российских школ занимают до 40% учебного времени. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Наш мониторинг показал, что сейчас в ряде школ контрольные по ряду предметов занимают от 35 до 40% учебного времени», — сказал он.

Музаев обратил внимание, что это не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них.

До этого в Рособрнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее в Южной Корее предложили девочкам идти в школу раньше, чтобы повысить рождаемость.