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Стало известно, какая доля учебного времени приходится контрольные работы в школах РФ

Рособрнадзор: контрольные в некоторых школах РФ занимают до 40% учебного времени

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Shutterstock

Контрольные работы в некоторых российских школ занимают до 40% учебного времени. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Наш мониторинг показал, что сейчас в ряде школ контрольные по ряду предметов занимают от 35 до 40% учебного времени», — сказал он.

Музаев обратил внимание, что это не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них.

До этого в Рособрнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее в Южной Корее предложили девочкам идти в школу раньше, чтобы повысить рождаемость.

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