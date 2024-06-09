Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гости ПМЭФ назвали лучшие отечественные вина

Гости площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ назвали лучшие отечественные вина

close
100%
Shutterstock

Гости площадки «ВиноГрад» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) выбрали лучшие российские вина в трех категориях. Об этом сообщает Росконгресс.

В категории «Игристое на ПМЭФ-2024» победителем стало «Пушистое» Кокур (2022), проект Hills&rocks и Rem Akchurin). В номинации «Тихое белое на ПМЭФ-2024» лидером стало Viognier de Gaï-Kodzor от «Виноградников Гай-Кодзора» (2023). Лучшим «Тихим красным на ПМЭФ-2024» признано Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (2022).

Победитель в каждой категории получил сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме (7-8 ноября).

«Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных», — заявил первый замдиректора Росконгресса Андрей Реут.

До этого генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков на полях Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости заниматься развитием винного туризма в России.

Ранее стало известно. что в российских магазинах появятся продукты и вино из Республики Сербской.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами