Гости ПМЭФ назвали лучшие отечественные вина

Гости площадки «ВиноГрад» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) выбрали лучшие российские вина в трех категориях. Об этом сообщает Росконгресс.

В категории «Игристое на ПМЭФ-2024» победителем стало «Пушистое» Кокур (2022), проект Hills&rocks и Rem Akchurin). В номинации «Тихое белое на ПМЭФ-2024» лидером стало Viognier de Gaï-Kodzor от «Виноградников Гай-Кодзора» (2023). Лучшим «Тихим красным на ПМЭФ-2024» признано Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (2022).

Победитель в каждой категории получил сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме (7-8 ноября).

«Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных», — заявил первый замдиректора Росконгресса Андрей Реут.

До этого генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков на полях Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости заниматься развитием винного туризма в России.

Ранее стало известно. что в российских магазинах появятся продукты и вино из Республики Сербской.