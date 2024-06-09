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Во Франции сочли напрасными надежды Зеленского на истребители Mirage

Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине

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AP

Президент Украины Владимир Зеленский зря надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта. Об этом пишет Business Insider.

Авиационные эксперты рассказали журналистам издания, что эти военные борты не подходят для боев на Украине.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине. По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются основным строительным материалом «длительного мира» на Украине. Макрон подчеркнул, что страны, которые примут участие в конференции, могут достичь договоренностей по этим пунктам.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

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