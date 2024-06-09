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Балицкий заявил, что Зеленскому не нужна Украина

Балицкий: Зеленскому и украинским олигархам не нужна Украина

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ни президенту Украины Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина не нужна. Об этом пишет РИА Новости.

«Ему (Зеленскому) эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским (олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов)), Ахметовым (олигарх Ринат Аметов), оно им не надо», — сказал Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что сейчас страной управляют западные начальники, и киевскому режиму наплевать, сколько еще жизней украинцев унесет конфликт.

По словам Балицкого, в настоящее время власти Украины «абсолютно не имеют своего суверенитета».

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Ранее Балицкий оценил срок восстановления плотины Каховской ГЭС.

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