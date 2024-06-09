Орбан иронично отреагировал на идею США выделить Украине $40 млрд

Премьер Венгрии Виктор Орбан иронически назвал «великолепной» инициативу США по выделению Украине кредита на $40 млрд под гарантии европейских стран. Заявление прозвучало в интервью HirTV.

«Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят», — сказал политик.

До этого Орбан заявил, что страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам. Он напомнил о 1990-х годах, когда европейцев встретили в России с распростертыми объятиями и разрешили внедриться в российскую экономику». Орбан обратил внимание, что Запад уже тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но русские успели взять «все в свои руки».

Ранее Орбан посоветовал Западу «не дергать русских за усы».