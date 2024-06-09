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В Дрездене напали на депутата партии «Альтернативы для Германии»

Welt: депутат «Альтернативы для Германии» Циклер подвергся нападению в Дрездене

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Депутат земельного парламента Саксонии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ганс-Юнген Циклер подвергся нападению. Об этом сообщает издание Welt, ссылаясь на представителя земельного отделения АдГ Андреаса Харласса.

«Депутат земельного парламента Саксонии от партии АдГ Ганс-Юрген Циклер подвергся нападению, у информационного стенда в Дрездене на него напал мужчина», — рассказал Харласс.

Он уточнил, что 70-летнего Циклера ударили в лицо.

Нападавшего задержали, он стал фигурантом уголовного дела.

Сообщается, что нападавший был задержан, против него возбудили уголовное дело.

5 июня член ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Генрих Кох получил ножевые ранения при нападении неизвестного недалеко от немецкого города Мангеймю.

24 мая медики сообщили, что состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено нападение, постепенно улучшается.

Ранее в Германии неизвестный ранил из пистолета несколько человек.

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