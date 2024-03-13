Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что размышления немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост призваны лишь пугать Россию, но на самом деле являются лишь фантазией. Об этом он заявил журналисту Дмитрию Киселеву в интервью для «России 1» и РИА Новости.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что оппозиция в Германии ведет себя еще более агрессивно, и добавил: «Посмотрим, что из этого выйдет, мы внимательно наблюдаем за этим».

В последние дни немецкие, французские и британские официальные лица только занимаются обменом негативными комментариями друг о друге, написало издание Washington Post. Причин для этого предостаточно — утечка разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине, пишут авторы текста. Однако лидеры европейских стран, по мнению автора, игнорируют более глубокие стратегические проблемы континента — слабую армию и недостаточное военное производство в Европе.

Это происходит на фоне усиливающегося противостояния союзников Киева с самой крупной с момента холодной войны угрозой — потенциальным конфликтом с Россией, считают авторы WP.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО, в то время как западные политики постоянно используют мифическую российскую угрозу для отвлечения своего населения от внутренних проблем.

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