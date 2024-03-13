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Путин высказался о предвыборной ситуации в США

Путин назвал нецивилизованной предвыборную ситуацию в США

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал «нецивилизованной» предвыборную ситуацию в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова», — подчеркнул Путин.

При этом он заявил о желании воздержаться от комментариев по поводу предвыборной ситуации в США.

Также Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

До этого бывший президент США Дональд Трамп назвал президента США Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского бытия.

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