Ошибка США, женщины во власти и самая большая несправедливость: о чем Путин говорил в Сочи Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского бытия

Владимир Путин приехал 6 марта на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус», чтобы встретиться с его участниками. В ходе выступления российский президент рассуждал о возможности равенства для всех людей на Земле и несправедливости нынешнего мироустройства. Он также обвинил Вашингтон в том, что тот сам «вытащил джинна из бутылки», и подчеркнул, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран. В странах Европы, по его мнению, «прорывается стремление» к самостоятельности и защите суверенитета. О чем еще говорил Путин — в материале «Газеты.Ru».

О равенстве

Российский президент Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что фундаментом бытия остаются традиционные ценности, которые объединяют абсолютно разных людей.

«Как же вам удалось создать этот город молодежи и мира? Как, если вы такие разные? — обратился он к молодежи. — Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия».

Путин рассказал, что встречался с иностранными студентами, проходящими обучение в вузах России, и они «все такие разные». Но несмотря на внешние различия, цвет кожи и т.д., их всех объединяет одно обстоятельство. «Мы все люди! И мы все равны!» — подчеркнул он.

В то же время президент России признал, что в современном мире так и не были созданы одинаковые условия для взросления и развития всех жителей планеты. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», — констатировал глава государства.

Тем не менее, Путин не ответил утвердительно на вопрос, возможно ли вообще такое равенство. Однако человечеству следует к нему стремиться, считает он.

О роли США

В ходе беседы глава государства заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, поэтому «это ошибочная политика». Монополия США подавляющему большинству стран не нравится, в том числе их союзникам, считает он.

«И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. <...> И начались проблемы и сбои», — сказал президент.

Кроме того, США «сами выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии и бывшей Югославии, полагает Путин.

«Я сейчас не буду говорить о причинах. Но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» — заявил он.

Путин подчеркнул, что США — по-своему уникальная страна, которая «благодаря таланту американского народа» смогла быстро превратиться в супердержаву. Однако после распада СССР американские элиты не смогли удержать этот статус и не справились со свалившейся на них ответственностью быть «единственной супердержавой».

О независимости Европы

Однополярность не устраивает многие страны, и в Европе, например, прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета.

«Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой — это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, все-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности», — подчеркнул Путин.

Отсутствие суверенитета он назвал «бедой современной Германии», выразив уверенность, что ситуация изменится. «Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем», — посоветовал политик.

По его мнению, глубинные национальные интересы немецкого народа рано или поздно приведут к появлению политиков, которые будут придерживаться стратегии объединения усилий с РФ. Русские и немцы всегда добивались больших успехов, когда объединяли усилия, заключил президент.

Об Украине

Путин также выразил надежду на воссоединение русских и украинцев в дальнейшем.

«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. И это неизбежно! Но для того, чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять все, что мешает этому», — заявил он.

По его мнению, воссоединению мешают «самые отвратительные проявления национализма», которые «отравляют жизнь очень многих народов», в том числе украинского.

О лидерстве

Перейдя от обсуждения мирового лидерства к понятию лидерства как такового, Путин рассказал, что ключевой чертой руководителя должна быть «способность думать не о настоящем, а о будущем», а также обладать внутренним ориентиром.

«А этот внутренний ориентир может иметь правильный вектор, когда мы думаем не о текущем событии, а о будущем», — указал Путин. При этом думать нужно, по его словам, «не о будущих выборах, а о будущих поколениях».

Президент обратил внимание, что в правительстве РФ работает не очень много женщин, и выразил надежду, что в дальнейшем их число будет расти как в кабмине, так и на любых руководящих постах. «И чем больше, на самом деле [будет там женщин], тем лучше, потому что у женщин есть определенные черты, связанные с исполнением своих служебных обязанностей. Они более такие дисциплинированные, въедливые в хорошем смысле этого слова», — пояснил он.

О БРИКС

Говоря об успехах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ), Путин заявил, что они уже обогнали «Большую семерку» по доле в мировой экономике.

«Сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран «семерки». И этот разрыв увеличивается, он будет увеличиваться дальше, это уже «медицинский» факт. С этим уже ничего не поделаешь, и даже если кому-то хочется тенденцию поменять — это невозможно, она будет нарастать», — выразил уверенность Путин.

Постепенно БРИКС стала по-настоящему сильной, мощной и притягательной организацией, добавил политик, напомнив, что именно он предложил китайским и индийским партнерам «встретиться втроем». Так возникло объединение РИК, позже расширившееся и ставшее БРИКС.

О санкциях

Путин коснулся и темы антироссийских санкций, вновь отметив, что данные меры «не имеют никакого воздействия» и носят «популистский характер». «У нас с санкциями борется правительство России — и довольно успешно», — подчеркнул президент.

Он особо подчеркнул, что нынешний фестиваль в «Сириусе» и другие мероприятия подобного рода проводятся не для того, чтобы «кому-то что-то доказать, с кем-то поспорить», а для того, чтобы создать условия для общения между молодыми людьми.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля говорится, что «это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России».