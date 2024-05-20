Врач рассказал, в каком случае беременным женщинам нельзя садиться за руль автомобиля

Россиянкам, находящимся на поздних сроках беременности, не рекомендуется управлять автомобилем. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин.

«Беременная женщина за рулем — это вполне нормальное явление в наше время. Однако нужно понимать, что автомобиль является средством повышенной опасности, а поздние сроки беременности чреваты внезапными схватками. Во время движения опасность представляют даже слабые начальные схватки, из-за которых водительница может отвлечься или как-то иначе неправильно отреагировать, рискуя своей безопасностью. В связи с этим женщинам на поздних сроках не рекомендуется садиться за руль», — пояснил врач.

По словам Лычагина, если беременная женщина не может отказаться от вождения автомобиля, то ей чрезвычайно важно правильно размещать себя в автомобильном кресле. Она не должна слишком быстро садиться к рулю, иначе повышается риск нанесения ущерба при ДТП. Оптимальное расстояние — на уровне полусогнутой руки.

«Правильное расположение в автокресле для беременной женщины — это залог ее безопасности и плода», — подытожил врач.

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