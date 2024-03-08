Трамп назвал Байдена марионеткой Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является марионеткой главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети Truth Social экс-президент США Дональд Трамп, комментируя ежегодное обращение Байдена к Конгрессу.

«Байден дал им все, включая Украину. Я забрал газопровод «Северный поток 2», он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — заявил Трамп.

8 марта Трамп также сказал, что послание Джо Байдена американскому конгрессу «О положении дел» оказалось простым позором для Соединенных Штатов.

Также Трамп заявил о катастрофичности ситуации на южной границе страны из-за политики действующего президента США.

Ранее Трамп заявил, что в окружении Байдена находятся фашисты и коммунисты.