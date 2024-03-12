В НАТО появились разногласия из-за кандидатуры нового генсека

В руководстве Европейского союза и НАТО в настоящее время проходит острая борьба, связанная с кадровыми перестановками. Об этом пишет РИА Новости в своем материале, ссылая на европейские СМИ.

По данным агентства, в странах Восточной Европы заявляют, что их права ущемляют даже при ситуации, что именно они находятся «на переднем крае конфликта с Россией». Европейские издания отмечают, что разногласия появились из-за будущей смены генсека Североатлантического альянса — Йенс Столтенберг в ноябре собирается оставить свой пост.

Самым вероятным преемником Столтенберга называют премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Некоторые европейские политики полагают, что ему удастся сдержать кандидата в президенты США Дональда Трампа, если одержит победу на выборах. При этом в Восточной Европе против этой кандидатуры. В частности, в Румынии хотят видеть на посту генсека НАТО своего президента Клауса Йоханниса.

В феврале бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (2004—2009 годы), нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер заявлял, что Марк Рютте имеет хорошие шансы, чтобы получить должность генсека НАТО после ухода Столтенберга.

Ранее президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.