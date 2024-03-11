В ЦИК назвали количество россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии заявила, что более 1,4 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, досрочное голосование проходило в 39 субъектах России, по состоянию на 10 часов мск 11 марта досрочно проголосовали 1 419 396 россиян.

«Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, — 1 396 062 избирателя, на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, — 23 334 избирателя», — добавила Памфилова.

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