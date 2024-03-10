В МИД РФ высказались об отправке военных НАТО на Украину

НАТО не имеет смысла отрицать факт отправки военных на Украину. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Известия».

«Дальше отпираться смысла нет», — сказала Захарова.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны — члены НАТО уже отправили своих военнослужащих в зону украинского конфликта. В воскресенье, 10 марта, глава польского внешнеполитического ведомства принял участие в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления республики в Североатлантический альянс. При этом во время мероприятия он прокомментировал текущую ситуацию на Украине.

9 марта глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Великобритании рассказали, почему западные страны заговорили об отправке своих войск на Украину.