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В МИД РФ высказались об отправке военных НАТО на Украину

Захарова: НАТО не нужно отпираться от факта отправки военных на Украину

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Petrov Sergey/Global Look Press

НАТО не имеет смысла отрицать факт отправки военных на Украину. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Известия».

«Дальше отпираться смысла нет», — сказала Захарова.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны — члены НАТО уже отправили своих военнослужащих в зону украинского конфликта. В воскресенье, 10 марта, глава польского внешнеполитического ведомства принял участие в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления республики в Североатлантический альянс. При этом во время мероприятия он прокомментировал текущую ситуацию на Украине.

9 марта глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Великобритании рассказали, почему западные страны заговорили об отправке своих войск на Украину.

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