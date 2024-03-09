Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года — 30 сентября.

Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.

До этого сообщалось, что сенат американского конгресса одобрил законопроект о выделении средств для работы нескольких федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов, за него проголосовали не менее 75 человек. 6 марта законопроект поддержала палата представителей.

Ранее США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие.