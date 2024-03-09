Американский разведчик заявил о плане Франции втянуть США в конфликт на Украине

Делая провокационные заявления о вводе войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, у Франции нет достаточно военных сил для развертывания в другой стране, то есть ей понадобится помощь других государств-членов НАТО, которые бы согласились направить свои войска.

Риттер задался вопросом, что произойдет, когда иностранные войска вступят в бой с Россией, когда Париж призовет НАТО на помощь.

По мнению эксперта, такие действия со стороны Франции и других европейских стран станут ловушкой для США, Вашингтону придется прийти на помощь союзникам по альянсу.

Риттер подчеркнул, что этого нельзя допустить, нельзя позволить одному европейскому лидеру принять решения, которые в конечном итоге приведут к столкновению США и РФ.

Накануне Макрон на встрече с лидерами парламентских партий заявил, что Франция может отправить войска на Украину в том случае, если фронт продвинется в сторону Киеве или Вооруженные силы РФ начнут стремительное наступление на юге страны и возьмут под контроль Одессу.

Позднее французский президент уточнил свое заявление, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Ранее Макрон заявил об отсутствии «красных линий» в вопросах поддержки Украины.