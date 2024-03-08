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В Киеве назвали сумму, которую надеются получить от ЕС в ближайшие месяцы

Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от ЕС $6 млрд в ближайшие 2 месяца

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Thomas Imo/Global Look Press

Украина надеется получить от Евросоюза €6 млрд в ближайшие два месяца. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на €50 млрд – Ukraine Facility. В следующие два месяца Украина сможет получить €6 млрд из этой суммы», – написал Шмыгаль.

По словам премьера, правительство Украины на заседании утвердило необходимые документы для получения помощи от европейских стран. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до €4,5 млрд в марте и до €1,5 млрд в апреле этого года.

Политик также отметил, что Украина за последние два года привлекла более $75 млрд внешней помощи. В этом году страна планирует привлечь еще $37 млрд, заявил он.

В марте лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился пропажей €16 млрд из финансовой помощи Киеву от ЕС.

До этого сообщалось, что за два года с начала конфликта с Россией ЕС выделил Киеву более €130 млрд, включая €50 млрд по недавно одобренной программе.

Ранее Байден призвал конгресс принять проект помощи Украине.

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