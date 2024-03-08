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Шесть арабских стран проведут встречу по проблемам сектора Газа

Al Arabiya: шесть арабских стран обсудят прекращение войны в секторе Газа

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Athit Perawongmetha/Reuters

Совместная встреча представителей шести арабских стран для обсуждения положения дел в секторе Газа пройдет в Судовской Аравии в воскресенье, 10 марта. Об этом со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает ТАСС.

В совещании примут участие представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Катара, Иордании и палестинского руководства. В повестке дня значатся «вопросы, связанные с прекращением войны в секторе Газа».

Кроме того, из безотлагательных проблем участники встречи обсудят доставку в палестинский анклав гуманитарной помощи, а из перспективных — возможность создания независимого палестинского государства.

8 марта президент США Джо Байден осудил Израиль за манипулирование поставками гумпомощи в сектор Газа.

7 марта ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы.

Ранее арабские страны призвали ХАМАС предоставить список заложников для освобождения.

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