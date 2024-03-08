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МИД Латвии призвал сограждан не приезжать в Россию из-за угрозы терактов

МИД Латвии призвал находящихся в Москве граждан избегать массовых собраний

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан отказаться от поездок в Россию, а находящихся в Москве избегать массовых мероприятий из-за угрозы терактов в ближайшие 48 часов. Предупреждение МИДа страны опубликовано на странице ведомства в соцсети Х.

«В связи с возможными терактами в Москве в ближайшие 48 часов настоятельно призываем вас не приезжать в Российскую Федерацию и избегать массовых собраний в Москве», — говорится в сообщении.

До этого посольство США в РФ предупредило об опасности атаки экстремистов в Москве в следующие 48 часов. По его данным, экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в российской столице, включая концерты. Сообщение было опубликовано на сайте дипмиссии. Воздержаться от поездок в Россию попросило также посольство Великобритании.

Российская сторона пока официально не комментировала эти сообщения.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге.

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