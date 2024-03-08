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В Европе раскрыли стратегию западных корпораций на Украине

Депутат Европарламента Уоллес: Запад скупает украинские земли за копейки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Европарламента Мик Уоллес признал, что Украина находится в разрушенном состоянии, а западные корпорации занимаются покупкой украинских земель по крайне низким ценам, с точки зрения депутата, сложившаяся на Украине ситуация является «сумасшествием». Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украина разорена. Корпорации из США и Европы покупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — написал он.

Он обратил внимание на политику западных стран, которые не желают урегулирования конфликта на Украине, а, наоборот, стремятся разжечь его.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что в украинской политике царит «бардак и кризис», раскритиковав работу украинского парламента, в частности неспособность Рады проработать законопроект о мобилизации.

Он призвал украинских парламентариев и политиков не думать о рейтингах и перестать «играть в игры», признав также сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на поле боя.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению.

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