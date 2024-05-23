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Бьянка рассказала, как избранник продал ради нее «Мерседес»

Певица Бьянка вспомнила, что бросила продавшего ради нее машину избранника

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала об избраннике, который продал ради нее машину. Этой историей артистка поделилась на YouTube-шоу «Личка».

«Один раз мужчина подарил мне машину для того, чтобы я сняла клип «Были танцы», потому что денег не было. Я сняла ролик на эти деньги — он продал «Мерседес», — рассказала исполнительница.

Она призналась, что бросила молодого человека после того, как стала популярной и пошутила: «Он без машины, на фиг мне такой нужен?» Помимо прочего, знаменитость поделилась, что у нее был роман с «жадным» бойфрендом. Бьянка вспомнила, как захотела гриль за $500. Она надеялась, что молодой человек подарит ей технику, однако он предложил разделить чек напополам.

«Я же не прошу этот гриль у гитариста, который зарабатывает 15 тыс. рублей в месяц. Но он-то мог себе это позволить. Я его бросила потом. На 8 Марта он подарил мне соковыжималку», — возмутилась певица.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию — абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

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