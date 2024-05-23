Врач рассказала о пользе роллов

Используемые в роллах ингредиенты могут быть полезны для здоровья, однако важно соблюдать умеренность, особенно людям с диабетом. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Любой вид рыбы, содержащейся в роллах, богат белками, витамином D, полезными жирными кислотами Омега, фосфором, йодом, магнием. Эти вещества способствуют укреплению костей и снижению уровня холестерина.

Имбирь, который обычно добавляют к роллам, богат магнием, калием, медью. Этот продукт может уменьшить мышечные боли. Васаби обладает противовоспалительным и противораковым действием.

Однако роллы не стоит есть людям с диабетом. Это связано с тем, что при их приготовлении используются сахар и рисовый уксус. Сам рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, в нем меньше белка и много углеводов. Кроме того, злоупотребление роллами может привести к избытку йода, что грозит серьезными проблемами со здоровьем.

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