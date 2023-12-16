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Украина готовится к новому контрнаступлению

Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году

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Gleb Garanich/Reuters

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Welt отмечает, что левый берег Днепра может стать отправной точкой для нового контрнаступления.

Также издание утверждает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.

Также на этой неделе газета The Washington Post со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщила, что утечки Пентагона «помогли» Киеву отсрочить контрнаступление, которое и так было задержано из-за того, что страна ожидала больших объемов вооружения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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