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В Тюменской области нашли минометную мину на детской площадке

В Тюменской области дачники нашли минометную мину на детской площадке

В тюменском СНТ «Весна» дачники нашли минометную мину во время благоустройства детской площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Жители СНТ «Весна» облагораживали детскую площадку, высаживая саженцы малины. По данным Telegram-канала «ЧП Тюмень», местный житель сделал углубление, чтобы посадить куст и наткнулся на ржавый боеприпас. Мужчина обратился в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии, улицы СНТ оцепили, опасную находку вывезли на полигон для утилизации. Как сообщили местные жители, раньше на месте дачного товарищества было стрельбище и воинская часть, в прошлом году в СНТ нашли шесть старых боеприпасов, все находки оказались учебными и не представляли опасности для людей.

До этого сообщалось, что Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали.

Ранее ребенок нашел боевую гранату возле частного дома в Подмосковье.

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