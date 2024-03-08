Байден призвал конгресс принять проект о помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Его слова в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса передает РИА Новости.

«Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять [президенту РФ Владимиру] Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то [это] подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — сказал Байден.

Обращаясь к Путину, президент США заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в украинском конфликте.

В ходе ежегодного оглашения послания «О положении страны» Байден также заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, осужденных за шпионаж.

До этого политолог Сергей Латышев прокомментировал недавнее заявление российского лидера о том, что Байден более выгоден России, чем кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.