В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ заявил, что решение президента страны Джо Байдена об остановке экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Fox Business.

По его словам, решение Байдена повышает стоимость жизни для рядовых американцев, которые и так недовольны ростом цен. Из-за этого экс-президент США Дональд Трамп набирает популярность, ведь во время своего срока он проводил успешную политику в энергетической сфере, которую отменил Байден с началом своего президентского срока.

До этого в Европейской комиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из Соединенных Штатов не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В январе администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.