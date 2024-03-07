Патрушев объяснил слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину связаны с провалом прошлогоднего контрнаступления ВСУ, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом он рассказал на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа, Патрушева цитирует ТАСС.

«В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями Вооруженных сил России президент Франции Макрон... не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов», — указал секретарь Совбеза.

Патрушев напомнил, что в своем послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин рассказал, что возможных интервентов ждет печальная судьба, поскольку у РФ есть оружие, способное поражать цели на их территории.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину. Глава республики уточнил, что странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит проанализировать соответствие избранной ими стратегии заявленным целям по Украине.

Против инициативы Макрона публично выступили почти все страны ЕС, включая Польшу и Германию.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.