Граждане Украины могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации, закон о которой вступит в силу 18 мая. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

По его словам, после изменения правил мобилизации, ужесточающих призыв на военную службу, на Украине «начнется открытый гражданский конфликт». Фактически он уже начался, поскольку фиксируется много случаев отказа идти на фронт, отметил Соскин.

Бывший советник Кучмы убежден, что среди граждан Украины будет немало тех, кто не захочет становиться пушечным мясом. Такие люди начнут объединяться, пока их не станет большинство, считает эксперт.

«Никто ничего сделать не сможет: ни полиция, ни эти военкоматы, ни нацгвардия. <…> Если власть попытается против них применить насилие или вооруженные методы, они пойдут на Киев сто процентов», — сообщил Соскин.

12 мая экс-советник Кучмы заявил, что выход российских войск к Харькову может привести к краху президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший депутат Рады сообщил, что Украиной управляет не Зеленский.