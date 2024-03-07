Путин рассказал, какие темы стали для него самыми важными в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него самой значимой темой в 2023 году стало происходящее в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 7 марта, глава государства проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Российский лидер посетил учебное заведение в рамках своей рабочей поездки в Краснодарский край.

«Конечно, так же как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, какое событие в прошлом году стало для него самым запоминающимся.

Президент добавил, что среди других важных тем, его больше всего волновали вопросы экономики. Речь идет о ее развитии, поддержке и обеспечении хороших темпов роста.

Глава государства назвал развитие экономики «базой», на которой строится вся жизнь граждан. В том числе от экономических показателей зависит ситуация в социальной сфере и успехи военнослужащих страны на поле боя, резюмировал он.

Ранее Путин обратился к российским женщинам, принимающим участие в СВО на Украине.