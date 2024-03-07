Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск в целях защиты польского и европейского рынков агропродукции выдвинул предложение Евросоюзу отменить все существующие торговые привилегии для Украины, которые она получила от ЕС после начала специальной военной операции. Слова польского премьера приводит РИА Новости.

«Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок», — заявил он.

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

6 марта в Варшаве у здания польского сейма началась акция фермеров, которые протестуют против «зеленой» политики Евросоюза и отсутствия контроля за импортом с Украины.

На фоне существующих трудностей польские аграрии настаивают на запрете бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с территории Украины, где сельхозпроизводители не связаны столь жесткими экологическими обязательствами.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.