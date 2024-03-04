Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ситуация на блокируемой протестующими польской границе вышла за пределы и экономики, и морали.

Зеленский призвал к нахождению решения с ситуацией на границе с Польшей. Глава Украины заявил, что происходящее там уже давно вышло за пределы и экономики, и морали.

По словам Зеленского, Польша не должна использовать ситуацию на Украине в своей внутренней политической борьбе.

Ранее сообщалось, что въезд на Украину с территории Словакии, Венгрии и Румынии оказался затруднен из-за акций польских фермеров.

С осени 2023 года польские фермеры стали устраивать акции протеста и перекрывать КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам.

3 марта стало известно, что протестующие блокируют все шесть направлений на границе с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.