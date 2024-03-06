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Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям

Путин: РФ пыталась сотрудничать с Западом, но с ее интересами там не считаются

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия хотела присоединиться к объединениям Запада, но там не считаются с российскими интересами, и в этом проблема и ошибка Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи, сообщает ТАСС.

«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу. В том числе и Россия когда-то стремилась присоединиться к «семерке». Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема и в этом ошибка наших западных партнеров», – сказал глава государства. Речь об этом зашла в контексте вопроса усиления влияния БРИКС.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны должны обратить внимание на адресованные им слова в выступлении президента РФ Владимира Путина.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что на Западе должны прислушаться к словам Путина, которые были им сказаны в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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