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Путин оценил роль России в появлении Бельгии

Путин: Бельгия как независимая страна появилась во многом благодаря России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бельгия как суверенное государство появилась в значительной степени благодаря России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

В среду, 6 марта, он принял участие во Всемирном фестивале молодежи. При этом глава государства пообщался с участниками мероприятия, включая молодого человека из Бельгии.

«Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России», — сказал Путин.

Тем не менее президент уточнил, что сегодня этот факт не имеет никакого значения. В настоящее время важно только то, что РФ имеет свою и «как правило позитивную» предысторию отношений со многими странами мира.

Кроме того, российский лидер оценил роль США на глобальной политической арене и назвал их сверхдержавой. Однако американские элиты не справились с тем грузом ответственности, который взвалили на себя после распада другой сверхдержавы в лице СССР, уверен президент РФ.

Ранее Путин рассказал о главной несправедливости нынешнего мироустройства.

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Всемирный фестиваль молодёжи
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